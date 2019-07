Huilende Pinot verlaat Tour met beenkwetsuur

Anita en Johnny uit Stiphout rijden zes uur om voor de Tour

12:35 De schaarse wegen in de Alpen zijn eigenlijk niet berekend op de grote drukte rond de Tour de France. Johnny en Anita Thijssen uit Stiphout kunnen daar sinds gisteravond over meepraten. Na een dag aanmoedigen op de Col du Galibier konden ze alleen via een zes uur durende omweg via Italië hun camping in Bourg d’Oisans bereiken.