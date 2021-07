Iedereen praat over hét record, behalve Cav: ‘Hij kickt op emotie, niet op cijfers’

Door Daniël Dwarswaard



Er is niet zo veel voor nodig om Mark Cavendish boos te maken. Zelfs als hij wint, is er altijd wel aanleiding om even geïrriteerd te zijn. Zo vindt hij het nu maar irritant om over het record van Eddy Merckx te praten. Sterker nog, hij doet het simpelweg niet. Al was de Brit na zijn tweede ritzege wat milder dan na zijn eerste winst. Dinsdag vond hij het nog onbeleefd dat er vragen over kwamen. Want een etappe in de Tour is zo mooi, dan is het ongepast om alweer verder te kijken.