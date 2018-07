'Ik kom ooit terug voor de eindzege'

Craddock fietst hele Tour met breuk in schouder en zamelt bijna twee ton in

9:36 Lawson Craddock fietste de Tour de France uit met een breukje in zijn schouder, het gevolg van een valpartij in de eerste etappe. Een door hemzelf in het leven groepen inzamelingsactie hield de renner van Education First op de been.