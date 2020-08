Is het doorgaan van de Tour gekkenwerk, een wonder of allebei?

Interview Spannende Tour de France belooft ouderwetse spanning en Nederlands Geel

27 augustus Wat er ook gebeurt, de Tour must go on. Ook dit jaar volgen wielerverslaggevers Thijs Zonneveld en Daan Hakkenberg ’s werelds belangrijkste wielerronde ‘in het wiel’. Beide kenners verwachten een unieke koers, met volop Nederlands perspectief: “Er kan straks zo maar een Nederlander in het Geel de Champs-Élysées oprijden.”