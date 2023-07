Is het nog wel veilig, fietsen tussen de supporters? ‘Onze indruk is dat probleem groter wordt’

Pechvogel Steff Cras bedankt iedereen na bizarre crash in Tour de France en richt focus op Ronde van Spanje

Steff Cras start op 26 augustus in de Ronde van Spanje. Dat bevestigt hij vrijdag op zijn sociale media. De renner van het Franse TotalEnergies kwam vorige week in de Tour de France ten val na een onvoorzichtig manoeuvre van een toeschouwer die een foto wilde nemen. Cras, die moest opgeven, was woedend en haalde stevig uit naar de wielerfan.