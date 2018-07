'Joh, dat ik hier ooit top 10 heb gereden!'

Verberne niet van het podium af te slaan, wie stopt Smits nog?

28 juli Na zijn overwinning in Laruns bleef Wilbertus Verberne gisteren zo lang feesten dat zijn ploegleider zich vooraf afvroeg of de Astenaar überhaupt van start kon gaan in de tijdrit. Blijkbaar is Verberne brak bijna net zo goed als helemaal nuchter, want ook in de tijdrit belandde hij op het podium; ditmaal als nummer twee.