Jonas Vingegaard deelt in Tour de France gigantische tik uit aan Tadej Pogacar, dubbelslag voor Jai Hindley

De vijfde etappe in de Tour de France is op een spektakelstuk uitgedraaid. In de eerste echte bergrit plaatste Jonas Vingegaard op de slotklim Col de Marie Blanque een versnelling en had Tadej Pogacar geen antwoord. De Sloveen verloor meer dan een minuut. Jai Hindley pakte de ritwinst én de gele trui.

Na de wandeletappe van dinsdag werd er gehoopt op spektakel in de Tour. Spektakel kwam er ook in de eerste Pyreneeënrit met start in Pau en finish in Laruns. Vanaf het begin werd er gedemarreerd en eigenlijk tot de laatste meters in Laruns viel de koers nooit stil. Fabio Jakobsen had het een dag na zijn zware valpartij lastig en kon het tempo al vroeg niet volgen. Hij keerde weer terug in het peloton, maar beleefde een uiterst pijnlijke dag op de fiets.



In aanloop naar de Col de Soudet van buitencategorie ontstond een grote kopgroep van bijna veertig renners met daarin interessante namen. Niet alleen stuurde Jumbo-Visma drie man mee naar voren en zette het daarme UAE Team Emirates - dat alleen Marc Soler in de kopgroep had - onder druk, ook sprong podiumkandidaat Hindley mee. De ploeg van Pogacar en klassementsleider Adam Yates moest in de achtervolging.

Wout van Aert in de aanval

Op de 15,2 kilometer lange Col de Soudet gebeurde er in het peloton weinig. Het tempo werd opgevoerd waardoor sprinters overboord werden gegooid, maar een aanvalspoging van een klassementsman volgde niet. Op de Col de Soudet reed Wout van Aert lange tijd met Victor Campenaerts en Mads Pedersen aan de leiding. Uiteindelijk wist hij als enige de schifting te overleven en sloot hij nadat Felix Gall de twintig bergpunten pakte op de klim van buitencategorie in de afdaling weer aan in de sterke kopgroep. Gall is de nieuwe drager van de bolletjestrui.

Richting de Col d’Ichère werd de kopgroep alsmaar groter en groter. Uiteindelijk reed Van Aert opnieuw weg en kreeg hij Julian Alaphilippe mee. Samen sloten ze net na de top van de Ichère aan bij Krists Neilands, die even daarvoor was weggereden. De groep met onder anderen Hindley en Ciccone volgde echter op slechts twintig seconden. Op de eerste meters van de slotklim Col de Marie Blanque maakten ze de aansluiting en konden de twee wereldtoppers het tempo van de mannen van AG2R-Citroën en Bora-Hansgrohe niet volgen.

Jai Hindley naar geel

Gall en Jai Hindley bleven vooraan alleen over. Hindley kon als nummer 7 in het klassement op 22 seconden van Yates een geweldige zaak in het klassement doen, terwijl Gall op al meer dan drie minuten stond. De ritwinst en het geel werden echter niet verdeeld, want in de laatste kilometers van de klim van eerste categorie liet Hindley de Oostenrijker achter en maakte hij alleen jacht op de rit én het geel.

Ondertussen nam Jumbo-Visma het initiatief in het peloton over van Team UAE Emirates. Van Aert nestelde zich nog even op kop, waarna Kuss de groep der favorieten minimaliseerde tot alleen de grote mannen Vingegaard en Pogacar. Niet veel later versnelde Vingegaard en had Pogacar simpelweg geen antwoord. Binnen een mum van tijd verloor hij veel tijd en bereikte hij met 36 seconden achterstand op Vingegaard de top van de klim.

Volledig scherm Jai Hindley. © REUTERS

In de afdaling werd zijn achterstand op Vingegaard alleen maar groter. Terwijl Vingegaard vroege vluchters Ciccone, Buchmann en Gall opraapte, zag Pogacar zijn achterstand richting de minuut groeien. Op ritwinnaar Hindley gaf hij uiteindelijk meer dan anderhalve minuut prijs, op zijn grootste concurrent Vingegaard 1.04 minuut. Daarmee deelden de Deen en Jumbo-Visma in de eerste echte bergrit Pogacar al een gigantische klap uit. Geletruidrager Yates finishte ook in de groep van Pogacar.



,,Dit is ongelooflijk. Ik heb er geen woorden voor”, zegt de ritwinnaar, die vorig jaar de Giro op zijn naam schreef. Na roze volgt nu geel voor de renner van Bora-Hansgrohe. ,,Via de radio kreeg ik te horen dat ik tot de lijn door moest rijden. Ik had geen idee wat er achter me gebeurde. Dat ik hier de rit win en het geel pak, is behoorlijk cool”, aldus de Australiër met gevoel voor understatement.

Donderdag wacht er opnieuw een zware bergetappe door de Pyreneeën. Dan is er een finish bergop.

Liveblog bekijk belangrijke updates Meer dan een minuut Tadej Pogacar verliest 1.05 minuut op Vingegaard. Een zware tik voor de dubbele Tourwinnaar. Jai Hindley wint de etappe! Ciccone sprint naar de tweede plek voor Gall, Buchmann en Vingegaard. Laatste kilometer! Jai Hindley gaat de rit winnen en het geel pakken, daarna is het wachten op Vingegaard en Pogacar. Nog 3 kilometer Pogacar wordt bijgehaald door een groep met Yates. Hij rijdt nu al op bijna anderhalve minuut van Vingegaard... Nog 4 kilometer Jai Hindley gaat hier de rit winnen. Zijn voorsprong is geruststellend: 43 seconden. Pogacar volgt op 1.53 minuut. Nog 6 kilometer Vingegaard vraagt om een overname, maar Ciccone, Gall en Buchmann nemen allemaal niet over. Hindley gaat zo de rit pakken. Nog 9 kilometer Hindley stormt op de finish af. Vingegaard volgt op 53 seconden, Pogacar al op 2.05 minuten... Nog 11 kilometer Gall voelt de bui al hangen en wordt zo ingerekend door Vingegaard. Alleen Hindley rijdt dan nog voor Gall, Vingegaard, Buchmann en Ciccone. Nog 13 kilometer Vingegaard sluit aan bij Buchmann en Ciccone. Ideaal voor die twee renners, want zo kunnen ze in zijn wiel naar de streep rijden. Pogacar heeft 50 seconden achterstand op de Deen. © AFP Nog 15 kilometer Pogacar volgt al op 45 seconden van Vingegaard. De Deen daarentegen rijdt 58 seconden achter Hindley, die de rit lijkt te gaan winnen. Hij heeft 32 seconden op Gall. 36 seconden achterstand voor Pogacar Op iets meer dan een minuut bereikt Vingegaard de top van de Marie Blanque. Pogacar geeft al 36 seconden prijs en heeft ook nog Kuss in zijn wiel zitten. Nog 18 kilometer Dat ziet er niet heel goed uit voor Pogacar, die geen antwoord heeft op de versnelling van Vingegaard. De Deen zuigt als een ware stofzuiger de ene na de andere vroege vluchter op. Ondertussen bereikt Hindley als eerste de top en begint hij met een marge van een minuut op Vingegaard aan de laatste 18 kilometer. Aanval van Jonas Vingegaard! Tadej Pogacar reageert niet! De Sloveen gaat op eigen tempo naar boven. De Tour nu al op zijn kop of komt Pogacar nog terug? Vingegaard en Pogacar samen Alleen Sepp Kuss rijdt nog voor Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Toch nog spektakel! Nog 20 kilometer Er gebeurt van alles: Hindley rijdt weg bij Gall, Adam Yates lost bij de klassementsmannen! Jumbo-Visma neemt over Sepp Kuss nestelt zich op kop en haalt Van Aert bij. De Belg doet nog even kopwerk voor Vingegaard. Opvallend: Wilco Kelderman zit er ook niet meer bij van voren. Achterin ook Egan Bernal. Nog 21 kilometer In het peloton houden ze zich nog rustig. UAE rijdt op kop met Majka, daarachter zitten Yates en Pogacar klaar. Vallen ze aan of vinden ze het prima dat Hindley straks het geel overneemt? Nog 22 kilometer Hindley en Gall rijden samen op kop. Ze kunnen hier allebei een geweldige zaak doen, al zit het peloton nu op 2.28 minuten en kan daar ook nog het gevaar van komen. Ciccone en Buchmann rijden op plek 3 en 4, Haig en Martinez op 5 en 6. Nog 23 kilometer De kopgroep wordt langzaam maar zeker uitgedund. Nog maar zeven renners blijven vooraan over, onder wie Ciccone, Martinez, Gall, Hindley en Buchmann. Nog 24 kilometer Van Aert, Alaphilippe en Neilands worden weer teruggepakt door de achtervolgers.

Volledig scherm Jonas Vingegaard. © AFP

