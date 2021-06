Jumbo-Visma-directeur Zeeman wil rigoureuze oplossing na valpartijen in Tour

Alle uitslagen en klassemen­ten na de dubbelslag van Mathieu van der Poel

27 juni De Ronde van Frankrijk is zaterdag van start gegaan in Brest en eindigt op zondag 18 juli in Parijs. Mathieu van der Poel nam zondag op imponerende wijze de gele trui Julian Alaphilippe over. Het werd zo in de tweede etappe met de dagzege en het geel een geweldige dubbelslag van de Nederlander. Bekijk hieronder de rituitslag en de standen in alle klassementen.