Jumbo-Visma kan eindzege in Tour de France ruiken: 'We wilden toeslaan op de slotklim, dat is gelukt’

,,We hadden er alle vertrouwen in dat Jonas het ging doen op de slotklim’’, zei Niermann tegenover de NOS. ,,We hebben getwijfeld of we Wout (van Aert, red.) vooruit wilden hebben of dat we Pogacar onder druk gingen zetten. Op de slotklim wilden we ‘Pogi’ pakken. Het plan heeft goed gewerkt. Ik ben heel trots op de jongens en ook opgelucht.’’



Dat Vingegaard bijna onderuit schoof, heeft Niermann niet gezien. ,,Gelukkig niet", zei hij. Pogacar ging wel onderuit in een afdaling. De Deen wachtte op zijn concurrent. ,,We vonden dit niet het moment om door te trekken en hoorden dat hij er 100 meter achter reed. Bovendien hadden we Wout van Aert er nog en Tiesj Bennoot en Sepp Kuss erachter.”