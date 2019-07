Jumbo-Visma speelt vandaag volledig de kaart Groenewegen

,,Hij laat al het hele jaar zien dat hij goed is. Die val was een domper, maar inmiddels hebben we wel goede signalen gezien”, aldus de Duitser, die kort voor de start van de etappe geen twijfel liet bestaan over de intenties van de ploeg op weg naar Nancy. ,,We gaan rijden om er een massasprint van te maken.”

De rolverdeling is daarin weer zoals vooraf gepland. Dus met Mike Teunissen als de zogenoemde lead-out, de man die Groenewegen in de laatste honderden meters in stelling moet brengen. ,,Dat had hij ook gedaan als hij nog in het geel had gereden. Jammer dat we de trui kwijt zijn, maar Alaphilippe was gisteren gewoon heel sterk.” ook de Duitser Tony Martin zal in de laatste kilometers, mocht het op een massasprint uitdraaien, een voorname rol spelen. In Brussel nam de Nieuw-Zeelander George Bennett die taak op zich. Niermann: ,,Toen hebben we Tony gespaard met het oog op de ploegentijdrit.”