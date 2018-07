Kansen voor avonturiers, verschil kan in afdaling worden gemaakt

Iets meer dan 40 kilometer voor de finish ligt de Pic de Noire, een col van de eerste categorie die nooit eerder in de Tour werd beklommen. Erna volgen 20 dalende kilometers en eenzelfde aantal vlakke richting de stad met het middelleeuwse centrum.



De rit is 181 kilometer lang met ook nog een klim van de derde en een van de tweede categorie. De Brit Geraint Thomas is opnieuw de geletruidrager. Hij houdt in het klassement zijn land- en ploeggenoot Chris Froome op 1.39 achter zich. Tom Dumoulin zit daar elf seconden achter. Peter Sagan gaat gehuld in het groen.



Na de rustdag van maandag trekt het peloton de Pyreneeën in.