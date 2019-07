Kassa voor Jumbo: wie verdient het meest in de Tour?

Jumbo-Visma won al vier etappes, elk goed voor 11.000 euro. De ploeg reed ook twee dagen in de gele trui, al levert dat ‘slechts’ 500 euro per dag op. Jumbo wordt gevolgd door Lotto – Soudal (53.530 euro), Deceuninck – Quik-Step (43.750), BORA – Hansgrohe (32.710) en Bahrein-Merida (29.950). Team Sunweb staat in de middenmoot met 14.090 euro.

Opvallend is dat Movistar onderaan de lijst staat van de 22 ploegen. Slechts 2800 euro fietste de ploeg met de grote status bijeen. Dat bedrag moet dus ook nog eens door de negen renners worden gedeeld. Movistar rijdt in de Tour met grote namen als Nairo Quintana, Alejandro Valverde en Mikel Landa, maar veel levert dat tot op heden niet op. De schamele 2800 euro werd binnengeharkt door 7de plaatsen in een etappe van Marc Soler en Quintana (elk goed voor 730 euro), een 10de plek van Landa (600 euro) en een 13de plaats voor Quintana (540 euro). Een ongekend matige oogst voor Movistar, dat in het verleden 32 Tour-etappes won en 79 dagen de gele trui in bezit had. Overigens: per etappe krijgen de eerste 20 renners prijzengeld, aflopend van 11.000 tot 300 euro. Ook truien en bonificaties leveren een premie op.