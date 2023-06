Keuzestress vanwege je Tourpoule? Deze tien renners helpen je aan broodnodige punten

Carlos Rodriguez (Ineos - Grenadiers)

De aankomende Tour de France wordt een waar klimfestijn en dan kun je maar beter een paar mannen meenemen die goed naar boven kunnen fietsen. Carlos Rodriguez is er een van. De Spanjaard is pas 22, maar bewees onlangs in Critérium du Dauphiné dat het met de vorm wel goed zit. Hij won het jongerenklassement en werd negende in de eindklassering.

Mattias Skjelmose (Lidl - Trek)

Tsja, is dit nog een echte outsider? Skjelmose (22) baarde opzien door de Ronde van Zwitserland te winnen en kroonde zich tot Deens kampioen. Bij Lidl - Trek gaat hij voor een mooie eindklassering in het algemeen klassement. Een uitstekende gegadigde voor een ritwinst en misschien wel het podium.

Matteo Jorgenson (Movistar)

Wederom een jonge, talentvolle renner in dit rijtje. Matteo Jorgenson won aan het begin van dit jaar de Tour of Oman en reed daarna mooie klasseringen in Parijs-Nice (achtste), de Ronde van Vlaanderen (negende), de Ronde van Romandië en de E3 Saxo Classic (vierde). Vorig jaar werd hij, tijdens zijn Tourdebuut, keurig twintigste. Zit er dit jaar meer in het vat? Met Enric Mas heeft Movistar een echte kopman, maar daaromheen moet er ook wat mogelijk zijn voor Jorgenson.

Fred Wright (Bahrein-Victorius)

Fred Wright, kersverse kampioen van het Verenigd Koninkrijk werd vorig jaar al eens tweede in een rit in de Tour de France en is onderdeel van de sterke ploeg Bahrein-Victorius. Met een nationale titel op zak en ereplaatsen in de Ronde van Vlaanderen (achtste) en enkele ritten in het Critérium du Dauphiné lijkt de Brit de (w)right choice voor je selectie.

Guillaume Martin (Cofidis)

Gaat Martin voor het klassement of voor de bergtrui en ritzeges? Hoe dan ook, een goede Martin is een garantie op de nodige punten in het Tour Wielerspel. In het Critérium du Dauphiné werd hij zesde in het eindklassement, onder meer door de laatste twee ritten in de top-tien te eindigen.

Felix Gall (AG2R Citroën)

De Oostenrijker werd na een sterke Ronde van Zwitserland achtste. Een veel hogere klassering leek binnen handbereik, maar hij stelde teleur tijdens de tijdrit. Samen met Ben O’Conner moet Gall het bergop gaan doen voor AG2R Citroën. Wie weet doet de 25-jarige wel een gooi naar de bergtrui? Dat zou een aardige sloot aan punten opleveren.

Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe)

Zeker niet de meest bekende naam in dit rijtje, maar daarom juist goed om in je team op te nemen. De Belg (24) krijgt de voorkeur bij Bora-Hansgrohe boven Sam Bennett en moet in de sprints voor succes zorgen. Daarbij krijgt hij hulp van de Brabander Danny van Poppel.

Luca Mozzato (Arkéa Samsic)

Geen sprinter die hoogstwaarschijnlijk met de groene trui en vier ritzeges naar huis gaat, maar wel een rappe Italiaan die goed gaat zijn voor de nodige klasseringen binnen de top-tien. Ben je op zoek naar een puntensprokkelaar? Hou Mozzato dan in het achterhoofd.

Magnus Cort (EF Education)

Wil je nog iemand in je selectie die in meerdere etappes in de top-tien kan rijden? Schrijf dan Magnus Cort maar op. De Deen won eerder dit jaar een etappe in de Giro en werd in Italië ook nog een keer derde in een rit. In grote rondes heeft de rappe Deen al negen etappes gewonnen. Cort kan sprinten, maar is ook geregeld in de vlucht van de dag te vinden.

Tobias Halland Johannessen (Uno-X)

Uno-X kreeg een wildcard voor de Tour de France en heeft met Alexander Kristoff en Rasmus Tiller een rappe sprinter én een renner voor het klassement. Ook Tobias Halland Johannessen kan behoorlijk klimmen en is bovendien in vorm: in de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné werd hij achter Jonas Vingegaard en Julian Alaphilippe derde.

Hoe werkt het Tour Wielerspel? In het Tour Wielerspel stel je een team van 15 renners samen. Deze renners scoren elke etappe punten met hun etappe-uitslag én hun positie in de klassementen van de gele trui, groene trui, bergtrui en de jongerentrui na afloop van een etappe. Ook kun je weer meedoen met de zogenaamde vriendenleagues: daag je vrienden en vriendinnen uit. Inschrijving van het wielerspel sluit zaterdagochtend 1 juli rond 10.00 uur. Daarna is inschrijving niet meer mogelijk.