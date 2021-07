Klemgereden vrachtwagen los: weg op Côte de Mont-Saxonnex weer vrij

Etappe 8 Dit staat de renners vandaag in de Alpen te wachten

7:12 We gaan de bergen in! Maar liefst drie beklimmingen van de eerste categorie krijgen de renners vandaag in de achtste etappe van de Tour de France voorgeschoteld. De finish ligt na een afdaling in Le Grand-Bornand. Wat kan Mathieu van der Poel na zijn mega-inspanning van gisteren. Zijn voorsprong op de naaste belagers is vergroot, alleen hijgt Wout van Aert op 30 tellen afstand nog altijd flink in zijn nek.