Knappe derde plek voor Mollema: ‘Van Aert reed zó hard’

Bauke Mollema kan terugkijken op een geslaagde dag. De Groninger zat mee in de kopgroep en finishte in het wiel van zijn ploeggenoot Kenny Elissonde op iets meer dan een minuut van etappewinnaar Wout van Aert. Tegen de Belg was niets tegen te doen, zei Mollema na afloop.

Trek-Segafredo reed een prima koers. Met Julien Bernard, Elissonde en Mollema had de ploeg zelfs drie renners meezitten in de kopgroep. Toen de grote kopgroep werd uitgedund tot acht renners, zaten zij er nog allemaal bij. Elissonde reed op de laatste passage van de Mont Ventoux zelfs even aan de leiding, maar werd niet veel later voorbijgesneld door uiteindelijke winnaar Van Aert.

Op 1.14 minuut van de Belg finishten Mollema en de Fransman als tweede en derde. ,,Het had natuurlijk nog mooier gekund, maar die Van Aert reed zó hard", blikt Mollema terug bij de NOS. ,,Ik was wel blij dat ik erdoor kwam, want ik voelde me in het begin helemaal niet zo goed. Ik vreesde zelfs dat ik niet in de top-tien zou eindigen, zo slecht voelde ik me. Maar daarna ging het gelukkig beter.”

Mollema kon Van Aert niet volgen. ,,Dat ging echt heel hard. Als ploeg hebben we vandaag goed gereden en het plan was bijna geslaagd. We wilden met veel renners meezitten in de ontsnapping en dat is gelukt. Alleen is het nu toch net niet. Het is jammer dat één renner sterker was.”