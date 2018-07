Kox wint de ED Lezerstour in Normandië

In Normandië werd zo hard gejuicht dat je het tot aan Brabantse Duizel kon horen. De winnaar van de ED Lezerstour, Léon Kox, was aan het genieten van zijn vakantie toen zijn zoontje Jurgen om half acht op het scherm van zijn vaders telefoon keek en zag dat de Duizelenaar de winst van de ED Lezerstour had veiliggesteld.

De champagne kon worden ontkurkt, of als je dan toch in Frankrijk bent een goed flesje wijn toch? ,,Ik zie net dat er een goede pot bier op tafel komt, dus daar ga ik even goed van genieten", vertelt Kox met een lach vanaf zijn vakantieadres in Normandië.

De laatste etappe van de Tour de France heeft de 34-jarige winnaar gevolgd op Omaha Beach, waar in 1944 de geallieerden aankwamen om Europa te bevrijden. Een mooiere plek om in Frankrijk de winst in de Lezerstour te vieren is er eigenlijk niet. ,,Ik vind het echt helemaal geweldig, maar mijn zoontje is nog meer enthousiast", vertelt Kox.

Rekening met de winst had hij eigenlijk niet gehouden. ,,Al kreeg ik wel door dat ik de laatste tijd aan het stijgen was. Ik kreeg telkens een berichtje en toen ik in de top honderd stond ben ik het wel met meer interesse gaan volgen. Jurgen mocht telkens kijken wat de uitslag was geworden. Ik steeg elke dag met zo’n twintig plekken. Maar ik had niet verwacht om Frank Smits te passeren."

Afscheid

Oirschottenaar Smits leek lange tijd onklopbaar. Elf dagen reed hij in het geel, maar zoals hij zelf al had verwacht, moest hij de leiderstrui op de laatste dag afstaan vanwege de extra punten van de eindklasseringen. Smits tipte Jan van Gestel als eindwinnaar, maar de Eindhovenaar belandde uiteindelijk op plek twee. Één puntje voor Smits, die zeker gevoel heeft voor de Lezerstour en afscheid neemt met een derde plek.