Kruijswijk derde in de Tour: ‘Ik mag hier heel trots op zijn’

Steven Kruijswijk zal morgen op het podium staan op de Champs-Élysées in Parijs naast Egan Bernal en Geraint Thomas, de winnaar van vorig jaar. De renner van Jumbo-Visma passeerde in de twintigste etappe, die slechts 59 kilometer was, de Franse publiekslieveling Julian Alaphilippe in het algemeen klassement.

,,Oh man, het moest van heel diep komen vandaag”, begon Kruijswijk een minuutje na de finish in Val Thorens, waar de renners aankwamen na een loodzware klim van 33 kilometer. ,,Ik heb altijd hoop blijven houden en ben er altijd voor blijven vechten. Dan is het super als het dan ook lukt. Laurens (de Plus, red.) en George (Bennett, red.) hebben geweldig werk geleverd. Op het laatst was het nog heel zwaar, iedereen zat op de limiet. Ik had wel verwacht dat we Alaphilippe gingen pakken, maar dan moet je het ook nog maar even doen. We hebben het initiatief genomen en daar zijn we voor beloond.”

Kruijswijk is van plan om morgen te gaan genieten van de afsluitende etappe naar Parijs. ,,Dit is waar ik voor naar de Tour kwam. Ik mag heel trots zijn op deze prestatie en ga morgen zeker genieten in Parijs.”

Lof voor Bennett en De Plus

Ploegleider Grischa Niermann is zeer trots op de prestatie van Kruijswijk. ,,Het is zijn eerste podium in een grote ronde en ook nog eens in de Tour de France. Dat telt nog meer”, zei de Duitser. “We moeten eerlijk zijn, de derde plaats was het hoogst haalbare, maar het is geweldig dat hij het waarmaakt.”



Niermann had ook niets dan lof voor George Bennett en Laurens De Plus, de twee helpers van Kruijswijk die in de voorlaatste en beslissende bergrit naar Val Thorens het tempo hoog hielden. ,,Een groot ‘chapeau’ voor die twee. Er zijn veel renners in de vernieling gereden. We wisten dat we Julian Alaphilippe konden kraken en dat lukte. Ook heeft Kruijswijk zich niet laten verrassen door Egan Bernal en Geraint Thomas.”

Verhoudingen waren duidelijk