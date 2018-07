Kruijswijk: Het was het proberen waard

Hij wist dat het moeilijk ging worden, toen hij met nog ruim 70 kilometer te gaan aan een monsterlijke solo door de Alpen begon. Zes minuten voorsprong op het geel van Geraint Thomas na een paar uur in de vlucht. ,,Dan moet je kiezen: of vol door en kijken waar het schip strandt, of wachten op die groep. Maar dan had ik ook niet gewonnen’‘, vertelde Steven Kruijswijk na zijn mislukte solo aan de NOS. ,,Het laatste stuk kostte me nog zoveel kracht. Het was zo moeilijk om mijn ritme te houden op de klim. En ja, dan is het wel teleurstellend als ik het met zoveel voorsprong nog steeds niet haal. Maar ik kon gewoon niet harder.‘’



De Brabander van Lotto-Jumbo werd natuurlijk aangewezen als meest strijdlustige renner van de dag. En hij beperkte na te zijn opgeraapt ook nog de schade in het klassement, waar hij een minuutje verspeelde en zakte naar plaats acht, op 3.43 van Thomas. ,,Ik stond zesde, dus dan is het sowieso gewaagd om op deze manier te koersen. Maar ik houd er wel van. Koers liever zo dan drie weken volgen en niets proberen’‘, aldus Kruijswijk, die ondanks zijn mislukte plannetje wel intens had genoten op de Nederlandse Alp. ,,Ik had gehoopt daar nog wat meer kracht uit te halen, maar ik was gewoon helemaal op. Het was een mooie dag, maar helaas zonder mooi einde.‘’