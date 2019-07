Kruijswijk: Ik hou ervan, maar die derde week is wel écht pittig

Door Pim Bijl In Ossendrecht, waar Jumbo-Visma vandaag nog op de ploegentijdrit gaat trainen, vertelt Kruijswijk dat hij zo goed als alle bergritten heeft verkend in aanloop naar deze Tour. Hij zegt ervan onder de indruk te zijn. ,,Dit wordt de zwaarste Tour die ik ooit heb gereden, denk ik. De laatste week in de Alpen, zeker door de hoogte, gaat beslissend zijn. Iemand die tiende staat, kan zomaar nog heel veel stijgen. Ik hou ervan, maar die derde week is wel écht pittig.” Luister hieronder naar de Tour-podcast. Tekst gaat onder de podcast verder.

De 31-jarige kopman van Jumbo-Visma werd vorig jaar vijfde in de Tour en vierde in de Vuelta. Hij is vaak goed in het slot van een grote ronde en gelooft heilig in eigen kunnen. Maar of hij de Tour ook kan winnen? ,,Daar ben ik niet mee bezig. Ik ga voor het maximale en dat is winnen, maar ik moet ook reëel zijn. Er zijn mannen waarvan de kansen groter zijn. Dan denk ik aan Egan Bernal, Geraint Thomas, Adam Yates en Jakob Fuglsang.”