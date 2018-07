Kruijswijk: Misschien is dit voor Froome het begin van het einde

,,Fijn dat ik de bevestiging nu krijg met mooie klasseringen. Hier ben ik voor gekomen'', zei hij. Kruijswijk trok op de slotklim zelf ook ten aanval. ,Ik viel aan om Bernal uit zijn kot te lokken. En ik had gezien dat Froome niet goed was. Misschien is dit voor hem het begin van het einde. Tom Dumoulin is wel goed, maar Thomas is nog iets beter'', aldus Kruijswijk."



Het doel van Kruijswijk is nog steeds top vijf in Parijs. ,,Dat kan nog mogelijk zijn. Het is nog niet gedaan. De ene dag win je wat en de andere dag verlies je wat. Ik ga het in de laatste bergetappe zeker weer proberen en in de tijdrit kan ik ook mijn mannetje staan.''



De achterstand van Kruijswijk op de nummer vijf in de stand, de Colombiaan Nairo Quintana, is 49 seconden. Geletruidrager Geraint Thomas heeft 4.19 voorsprong op de Nederlander.



Hij zat op de laatste klim van de korte maar zware etappe, mee met de beste klassementsrenners én samen met zijn Sloveense ploeggenoot Primoz Roglic. ,,We wisten dat het explosief zou worden. De eerste twee beklimmingen vielen nog mee, toen ging Primoz op de slotklim en was het groepje gelijk klein. Ik kon op het laatst niet mee met Geraint Thomas, Tom Dumoulin en Primoz, maar ik mag tevreden zijn. Thomas is een klasse apart, maar als je Chris Froome, Romain Bardet en Mikel Landa achter je laat, mag je tevreden zijn.''