Kruijswijk: Voor mij begint de Tour na de eerste rustdag

In 2014 finishte hij als vijftiende, zijn hoogste positie. ,,Voor mij begint de ronde eigenlijk pas na de eerste rustdag, met de twee of drie dagen in de bergen. Dan zal blijken hoe goed ik ben'', vertelde de Brabander van Team LottoNL-Jumbo.

De ploegentijdrit van komende maandag in en rond Cholet is ook een beproeving. Hoewel LottoNL-Jumbo er veel op traint, vallen de resultaten op dit onderdeel niet altijd mee. ,,Er zit vaak net iets te veel krachtsverschil in de ploeg om een degelijke rit te rijden. Een ploeg als BMC zoekt zeven of acht gelijkwaardige renners bij elkaar, terwijl er bij ons meer naar de overige etappes wordt gekeken. Dat is een keuze. Toch denk ik dat we met de coureurs die hier nu zijn een klassering rond de zesde plaats moeten kunnen halen. In dat geval zal het tijdverlies best meevallen’’, aldus Kruijswijk.