Kuss bezorgt Jumbo-Visma in loodzware Pyreneeënrit nieuw dagsucces, Pogacar behoudt gele trui

Tour Podcast | ‘De slimste, de sterkste, wat een heerlijke overwin­ning!’

10 juli Thijs Zonneveld, Hidde van Warmerdam en Theo Bos volgen de Ronde van Frankrijk op de voet. Dagelijks duiden zij in een nieuwe In Het Wiel-podcast de gebeurtenissen in de Tour. In deze aflevering blikken zij terug op de overwinning van Bauke Mollema.