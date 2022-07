Lampaert verrast Van Aert en Van der Poel en wint tijdrit: ‘Ben maar een boerenzoon uit België’

Lange tijd was Mathieu van der Poel de snelste man. Menig erkend tijdrijder beet zich stuk op de tijd van de Nederlander. Uiteindelijk was het Filippo Ganna die als eerste onder de tijd van Van der Poel dook.

Lang kon de Italiaanse wereldkampioen daar echter niet van genieten, want nog geen halve minuut later bleek Van Aert nog sneller. Enkele ogenblikken daarna wurmde Tadej Pogacar zich tussen Van Aert en Ganna op de tweede plek. De titelverdediger deelde daarmee een kleine tik uit aan concurrenten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard.

Een aantal topfavorieten stelde vandaag licht teleur. Dit had onder andere te maken met de omstandigheden. De verwachting was dat vroeg starten het antwoord zou zijn op de voorspelde regen, maar het tegenovergestelde bleek waar. Aan het begin van de tijdrit was de regen juist het hevigst. Hierdoor konden grote namen zoals Filippo Ganna, Stefan Bissegger en Stefan Kung zich niet op het podium rijden.

Ironisch genoeg werden de omstandigheden beter nadat veel toppers gereden hadden. De zon brak door en dus was er ineens een kans voor de renners die laat in het schema zaten. Yves Lampaert maakte hier dankbaar gebruik van. Dankzij een fenomenaal tweede gedeelte was de Belg vijf seconden sneller dan zijn landgenoot en dus mag hij de eerste gele trui van deze Tour de France om de schouders hijsen.

Mathieu van der Poel eindigde uiteindelijk op de vijfde plaats. Jonas Vingegaard werd zevende op één plekje voor zijn ploeggenoot Primoz Roglic. Bauke Mollema werd knap negende in zijn Nederlandse kampioenstrui.

Dolblije Lampaert

Lampaert kon na afloop niet geloven dat hij de snelste was vandaag: ,,Mijn hoofd explodeert. Ik heb de beste renners ter wereld verslagen. Ik ben gewoon een boerenzoon uit België. Dit had ik nooit verwacht.”

,,Ik kan dit niet geloven. Ik wist dat ik goed was, maar dat ik dit zou doen.. Pff. Hier had ik nooit van durven dromen, maar nu heb ik het gedaan”, zei hij met tranen in zijn ogen, nadat hij lang in de hotseat had gezeten.

,,Om jongens als Van Aert, Van der Poel en Ganna te kloppen, dat is echt onwerkelijk. Ik denk dat de omstandigheden voor mij net zo lastig waren als de renners die voor mij moesten. In de bochten was het steeds spannend. Ik denk dat ik pas maandag, als ik mijn vriendin en zoon weer zie, zal beseffen wat ik heb gepresteerd.”

Toch dacht Lampaert niet alleen aan zichzelf na de overwinning: „Mijn gedachten zijn ook bij Tim Declercq, mijn beste vriend die na een paar uur in Kopenhagen alweer naar huis moest door een positieve coronatest.”

