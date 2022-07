Lance Armstrong durft geld in te zetten op toekomstige Tourzege van Wout van Aert: ‘Hij is een beest, een monster’

,,He’s a freakin’ monster.” Amerikanen zijn niet vies van wat grootspraak, maar als het gaat over Wout van Aert dan zijn de superlatieven van Lance Armstrong en George Hincapie stilaan uitgeput. ,,Hij valt vanaf kilometer 0 aan en wordt nog derde in misschien wel de zwaarste etappe van deze Tour”, vat Hincapie etappe 18 samen. ,,Van Aert is een beest, een monster. Hij is al zeker van groen, en toch sprint hij telkens gretig mee. Crazy.” ,,Eerlijk: ik snap deze sport niet meer, man. En daar bedoel ik niets slechts mee”, gaat Armstrong voort. ,,Ik begrijp gewoon vaak niks meer van de tactiek, zeker als er een monster van Van Aert in het peloton zit.” Daar pikt Hincapie op in. ,,De groenetruidrager die vanaf de start aanvalt in een loodzware bergrit...dat zag je in onze tijd simpelweg niet.”

Armstrong krijgt dan de vraag of Van Aert in staat moet zijn om ooit de Tour te winnen. De Amerikaan zucht eens en haalt z’n schouders op. ,,Ik denk dat hij de Tour ooit kan winnen, ja. Ik heb aan Johan Bruyneel gevraagd hoeveel hij weegt. Ik woog bij de start van de Tour 74 kg en zakte dan tot 72,5, dat was al redelijk zwaar voor een klassementsrenner. Bij Van Aert zou het 76 à 77 kg zijn...hij is heel Indurain-esque. Hij heeft een ijzersterke tijdrit en heeft de power om in een stabiel, goed tempo bergop te rijden, net zoals Miguel (die vijf keer de Tour won, red.).”



Als Van Aert er een seizoen vol voor zou gaan, dan zou Armstrong zijn geld op de Belg durven in te zetten. ,,Hij klimt niet zo explosief als Vingegaard of Pogacar en die mannen zullen er nog wel een tijdje zijn. En het kan zeker dat hij zo’n renner is die in een grote ronde één slechte dag heeft waarop hij alles verliest. Maar dat weet je pas als je het probeert. Bruyneel, die een pak slimmer is dan ik, zegt dat het niet mogelijk is dat Van Aert ooit de Tour wint. Maar ik ben daar echt niet zo zeker van.”