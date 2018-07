Leider Smits verliest een puntje, beste klimmer pakt niet de etappe

Was Frank Smits iets te pessimistisch toen hij zei dat hij te vroeg had gepiekt? Misschien. Nog twee etappes en we weten het zeker. In de laatste bergetappe was zijn grootste concurrent - Jan van Gestel - ietsje beter. Een punt liep de Eindhovenaar in op Smits. Mogen we de gele trui al naar Oirschot brengen of gaan de tijdrit en de laatste - waarschijnlijk - massasprint nog verandering brengen in het algemeen klassement?