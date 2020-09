LIVE | Kopgroep met Carapaz krijgt de ruimte in zware Alpenetappe

Roglic blijft alert in het geel: ‘Ligt altijd gevaar op de loer’

12 september Hij had gehoopt op een rustig dagje, maar ook in de veertiende etappe van de Ronde van Frankrijk ging het volgens geletruidrager Primoz Roglic weer ‘vol gas’ in de Tour de France. ,,Na die zware rit van vrijdag dacht ik dat we het misschien rustig aan zouden doen. Maar nee: er was geen grote ontsnapping en het tempo viel nooit stil”, keek de Sloveen van Jumbo-Visma terug op de door de Deen Søren Kragh Andersen gewonnen rit.