LIVE | Kruijswijk actief in Pyreneeënrit naar Andorra, kan iemand Pogacar laten wankelen?

De rit van vandaag in de Tour: opnieuw kansen voor vluchters

9 juli De dertiende etappe in de Ronde van Frankrijk is opnieuw een overgangsetappe waar kansen liggen voor aanvallers. De rit voert van Nîmes over 219,9 kilometer in zuidwestelijke richting naar Carcassonne. In de middeleeuwse vestingstad won in het verleden meestal een van de vluchters.