LIVE | Mollema na felle strijd mee in megavlucht op weg naar Gap

Aanvallers en snelle afmakers aan zet in Gap

7:55 De zeventiende etappe in de Tour de France is een rit voor aanvallers. De renners starten bij de Pont du Gard, waar het beroemde Romeinse viaduct al bijna twintig eeuwen voor een fraai uitzicht zorgt. Het peloton trekt vervolgens naar Orange, dat weer beroemd is om zijn bijna intact gebleven theater uit de Romeinse tijd.