LIVE | Nervositeit in peloton wegens forse zijwind in zevende rit

Dumoulin vindt gele trui Alaphilip­pe ‘een goede zaak voor de ploeg’

31 augustus Tom Dumoulin heeft geen blessure overgehouden aan zijn valpartij in de tweede etappe van de Tour de France. ,,Het was maar een klein tikje”, zei de wielrenner van Jumbo-Visma voor de start van de derde rit. ,,Dat komt wel goed. Je moet altijd opletten in de Tour. Dat deed ik even niet gedurende een kort moment en zo zie je maar, een ongeluk zit in een klein hoekje.”