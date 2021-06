LIVE | Schelling in de bollen verliest eerste sprintje, wat kan Van der Poel op Mûr de Bretagne?

24/7 Tour de France op onze site: van podcast, video, columns, nieuws, achtergron­den tot liveblogs

25 juni De Ronde van Frankrijk gaat zaterdag in Brest van start. Alpecin-Fenix-troef Mathieu van der Poel mikt in het openingsweekeinde op de gele trui. Vanuit Jumbo-Visma is Primoz Roglic de kopman die vol voor de eindzege gaat. De 108ste editie van de Tour de France is de komende drie weken via onze site en app op de voet te volgen.