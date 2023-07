LIVE Tour de France | Derde etappe is onderweg, overleven Jakobsen en Groenewegen lastige aanloop?

Fabio Jakobsen: 'Van Aert en Pedersen in het voordeel'

Samen met Jasper Philipsen behoort Fabio Jakobsen tot de topfavoriet. Het is de vraag of het een harde koers wordt op de klimmetjes, weet ook de Europees kampioen. ,,Het ligt er een beetje aan welke ploegen het zijn. Mannen als Wout van Aert en Mads Pedersen zijn vandaag in het voordeel, maar afgelopen dagen waren ook al lastig en er komen nog heel wat etappes aan, dus we zullen zien wat ze willen. We zullen er alles aan moeten doen. Dat ik weet dat ik kan winnen zit erin, maar we moeten het hier laten zien", zegt Jakobsen, die een goed gevoel heeft. ,,Het gaat goed. Ik was voor de wekker wakker, dat is meestal een goed teken."