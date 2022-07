Live Tour de France | Ganna voorlopig de snelste in tijdrit, Van Baarle en Mollema richting start

Met video Christophe Laporte zorgt voor vijfde dagzege Jum­bo-Vis­ma en eerste Franse succes in Tour

Christophe Laporte heeft de negentiende etappe in de Tour de France gewonnen. Hij was de sterkste in de vlakke, maar onrustige etappe over 188 kilometer van Castelnau-Magnoac naar Cahors. De 29-jarige Fransman zorgde daarmee voor alweer de vijfde dagzege voor Jumbo-Visma in deze Tour en ook voor het eerste Franse dagsucces.

22 juli