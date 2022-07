Live Tour de France | Geen bergen meer, maar wel een adder onder het gras

De renners vertrekken om 13.05 uur en rijden vervolgens vrijwel de hele dag naar het noorden, waar rond 17.15 uur de finish in Cahors wordt verwacht. De wind komt uit het westen, dus in de zij, en er zijn voldoende open vlaktes om de boel op de kant te gooien. Of Tadej Pogacar daarmee nog schade kan aanrichten is maar zeer de vraag, want hij heeft nauwelijks nog helpers.



De ploeg van Fabio Jakobsen is juist gemaakt voor waaierspektakels en Dylan Groenewegen lijkt in een uitstekende vorm te steken. Er liggen in de finale twee klimmetjes van vierde categorie, maar die zullen geen massasprint in de weg staan. Het is eerder de vraag hoeveel ruimte eventuele vluchters krijgen. Diep in een grote ronde is het doorgaans lastig om de boel te controleren.