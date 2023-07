LIVE Tour de France | Kopgroep met Mathieu van der Poel en Wout van Aert krijgt de ruimte in Pyreneeënrit

Jakobsen wacht weer zware dag:

Ook voor de start van de tweede Pyreneeënrit van de Tour de France keek Fabio Jakobsen enigszins bezorgd vooruit. De Nederlandse topsprinter van wielerploeg Soudal Quick-Step heeft nog veel last van de verwondingen die hij opliep bij een val dinsdag in de vierde etappe. ,,Het verhaal is hetzelfde als gisteren, het ziet er niet al te best uit. Ik moet ook vandaag zien te overleven", zei Jakobsen in Tarbes voor de camera van de NOS.

Hij had opnieuw niet goed geslapen. ,,De wonden zien er rustig uit, maar ze zijn wel groot. Slapen gaat niet ideaal, ik kan niet naar rechts draaien. Het is klote", mopperde de renner, wiens enige doel opnieuw is binnen de tijdslimiet te finishen na een rit over de Aspin en de Tourmalet met ook nog een aankomst bergop. ,,Ik hoop dat ik tot de voet van de Aspin bij kan blijven en dat ik een tempo kan rijden waarmee we weten dat we niet in de problemen komen", vertelde Jakobsen. ,,Het zal aan mijn benen liggen vooral. Uiteraard krijg ik ploegmaten mee, maar als ik te langzaam bergop rijd, wordt het lastig."