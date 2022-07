Live Tour de France | Massasprint op komst in slotrit: duel tussen Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen?

Christophe Laporte maakt de Tour de France van Jum­bo-Vis­ma nóg mooier: ‘Dit is echt ongeloof­lijk’

Voor de vijfde keer staat er ‘s avonds champagne op tafel bij Jumbo-Visma in deze Tour de France. Ditmaal komt het dagsucces niet door Jonas Vingegaard of Wout van Aert, maar door Christophe Laporte die met een late uitval zijn grootste overwinning uit zijn carrière boekte. ,,Het is echt ongelooflijk.”

22 juli