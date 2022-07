Live Tour de France | Peloton begint aan tweede klim in Pyreneeën, Vingegaard kan aanvallen Pogacar nog pareren

Etappe 16Het Tour de France-peloton rijdt vandaag de zestiende etappe en trekt de Pyreneeën in. Om 12.30 uur was de start in Carcassonne en rond 17.00 uur wordt de winnaar in Foix verwacht. In de finale liggen twee gemene cols te wachten. De Port de Lers (11,4 kilometer aan 7 procent) en de Mur de Péguère (9,3 kilometer aan 7,9 procent) lenen zich voor een guerrilla-aanval.