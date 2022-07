Live Tour de France | Pidcock en Froome sluiten aan bij kopgroep, volgende beklimming al in aantocht

Hollands glorie op Alpe d’Huez: Gert-Jan Theunisse 33 jaar geleden laatste Nederland­se winnaar

Is het vandaag eindelijk weer eens Oranje boven op Alpe d’Huez? Dat zal een keer tijd worden. Gert-Jan Theunisse was in 1989 de laatste Nederlander die er een Touretappe won.

12:58