LIVE Tour de France | Rust keert weer terug in het peloton na tempoversnelling van Wout van Aert

Dylan Groenewegen voor de etappe

,,Vandaag is een rechte lijn naar de finish, dat vind ik wel mooi", zegt Dylan Groenewegen voor aanvang van de vierde rit. Hij blikt ook nog even terug op de etappe van maandag. ,,Gisteren hadden we verwacht dat er in die U-bocht meer lijn in het peloton zou komen, maar dat gebeurde niet. Pech of ingesloten wil ik het niet noemen. Dat is sprinten. Vandaag weer nieuwe kansen."