LIVE Tour de France | Wie houdt Philipsen van derde sprintzege af in warm Bordeaux? Mengt Jakobsen zich?

Uitslag en klassemen­ten Tour de France 2023 | Jonas Vingegaard neemt gele trui over van Jai Hindley

Jai Hindley is na één dag de gele trui al kwijt aan Jonas Vingegaard. De Deen finishte in de zesde etappe als tweede achter Tadej Pogacar op 24 seconden, maar hield wel de gele trui over aan de tweede Pyreneeënrit. Alles is nog mogelijk tussen de twee rivalen. Bekijk hieronder de rituitslag én alle klassementen.