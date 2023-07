Magistraal! Wout Poels boekt eerste Nederlandse ritzege in Tour de France na wonderdag in de Alpen

Wout Poels heeft voor de eerste Nederlandse etappeoverwinning in de Tour de France 2023 gezorgd. De 35-jarige renner van Bahrain-Victorious reed op de voorlaatste klim niemand minder dan Wout van Aert uit zijn wiel en kwam met grote voorsprong als eerste aan in Saint-Gervais Mont Blanc. Voor Poels is het na een zware, emotionele maand een gigantische opsteker.

Hij droeg al de bolletjestrui, was zelfs een keer heel dicht bij eindwinst in het bergklassement in de Tour de France en stond jarenlang zijn goede vriend en kopman Chris Froome bij op weg naar zijn eindzeges, maar Wout Poels stond vooral bekend om die ene valpartij in de Ronde van Frankrijk van 2012. Elf jaar geleden lag hij zwaargewond in de berm en werd er even voor het verdere verloop van zijn carrière gevreesd. Vier jaar later bewees hij het ongelijk: hij won onder kletsnatte omstandigheden Luik-Bastenaken-Luik, een van de grootste wielerkoersen ter wereld.



Vandaag beleefde hij zijn volgende wonderdag. De 35-jarige Limburger maakte deel uit van een grote kopgroep en was van de meer dan dertig aanwezige renners niet de grootste naam in de groep, maar bleek wel over de beste benen te beschikken. Na een dag vol met beklimmingen reed hij in de laatste tien kilometer op de Côte des Amerands niemand minder dan Wout van Aert ‘gewoon’ uit zijn wiel. De Belg die voor etappewinst ging, kon niet anders dan zich neerleggen bij de suprematie van de Nederlander.

Wout Poels de sterkste

Met een halve minuut voorsprong op Van Aert en mede-aanvaller Marc Soler van Team UAE Emirates (net als Van Aert vooruitgeschoven door zijn ploeg) begon Poels aan de slotklim naar Saint-Gervais Mont-Blanc, maar spannend werd het niet. De achterstand van Van Aert liep alsmaar verder op. Van een halve minuut naar een minuut en zelfs anderhalve minuut tot uiteindelijk 2 minuten en 8 seconden. Poels kwam eindelijk in een grote ronde als eerste over de streep in een etappe.



Met een vingertje in de lucht als eerbetoon aan Gino Mäder deed Poels wat hij na 179 kilometer bikkelen moest doen. Zijn ploeggenoot overleed exact een maand geleden aan de gevolgen van een valpartij in de Ronde van Zwitserland. Eerder droeg ploegmaat Pello Bilbao als zijn Tourzege op aan de Zwitser.

Volledig scherm Wout Poels laat Wout van Aert achter. © AFP

,,Ik kan het niet geloven”, begint de emotionele Poels aan zijn interview bij de NOS, waarna de eerste tranen direct opkomen bij de Limburger. ,,Ik heb hier altijd van gedroomd. Alles wat er de afgelopen vier weken is gebeurd”, slaakt Poels een zucht als hij denkt aan de voorbije maand.



,,Ik voelde me gisteren heel goed en vandaag ook. Toen Wout van Aert ging dacht ik: nu moet ik mee, want dit is mijn ticket naar de slotklim. Op het steile stuk moest ik hem eraf rijden, want op dat laatste stuk zou dat niet meer lukken. Ik begin ook een jaartje ouder te worden, haha. Na een monument nu ook een Tourrit winnen, mooier kan het niet.”

Pogacar probeert het, Vingegaard breekt niet

In de top van het klassement blijft het gat tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar tien seconden. Pogacar probeerde in de laatste kilometer nog wel tijd te pakken op zijn rivaal, maar dat lukte niet. Vingegaard gaf Pogacar geen meter prijs en bolde naast de Sloveen op gepaste afstand van Poels over de finishstreep.



Dinsdag gaat de Tour de France weer verder met een 22 kilometer lange tijdrit. Woensdag en zaterdag moeten de klassementsmannen opnieuw aan de bak, de rest van de dagen staan gecategoriseerd als overgangs- of sprintetappe. Maar eerst is het maandag tijd voor een welverdiende rustdag.

