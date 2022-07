Marianne Vos met groene trui naar huis in Tour de France Femmes: ‘Ontzettend mooie week’

De vorige editie van de Tour de France voor vrouwen was in 2009. Mede dankzij de lobby van Vos, die toen als derde eindigde in het klassement, keerde de wedstrijd terug op de kalender.

De Nederlandse wielrensters wonnen alle vier de truien. Annemiek van Vleuten kreeg als winnares de gele trui, Vos de groene, Demi Vollering de bolletjestrui voor beste klimster en Shirin van Anrooij de witte trui voor beste jongere. ,,Het was superzwaar, maar ik ben zeker tevreden”, vertelde Van Anrooij aan de NOS . ,,Ik heb heel erg veel afgezien, maar het is vooral ook heel gaaf geweest.”

Van Anrooij was niet aan de Tour begonnen met de ambitie om de witte trui te winnen. ,,Ik ging hier naartoe om Elisa Longo Borghini bergop bij te staan. Dat heb ik zo veel mogelijk proberen te doen. Uiteindelijk kreeg ik tijdens de etappe van zaterdag van de ploegleiding groen licht om voor de witte trui te gaan en die veroverde ik ook. Ik had het niet verwacht, want ik kreeg op die eerste klim van de dag, de Petit Ballon, al kramp. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Het ging direct vanaf de start zo snel, maar ik heb het overleefd.”



Ook zondag ging het allemaal niet vanzelf bij de 20-jarige Van Anrooij. ,,Vandaag voelde ik me echt slecht. Ik ben opgelucht dat ik de finish heb gehaald, het was vechten tot de top. Gelukkig volstond het om de trui te behouden. Dit was mijn eerste langere rittenkoers en ik heb hier heel veel geleerd.”