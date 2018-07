Martin niet meer van start in Tour

lezerstour Tim Verswey­veld is de sprintko­ning van de ED Lezerstour

19:38 Dylan Groenewegen pakte in de achtste etappe van de Tour de France zijn tweede achtereenvolgende ritzege, maar op de Franse feestdag ‘Quatorze Juillet’ was de Nederlandse sprinter niet de enige die mocht juichen. Ook Tim Versweyveld pakte zijn tweede achtereenvolgende ritoverwinning, het was voor de Eindhovenaar zijn derde dagzege van deze ED Lezerstour. Versweyveld is inmiddels opgeklommen naar de 77ste plaats in het algemeen klassement.