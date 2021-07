Mathieu van der Poel: ‘Ga mijn goede vorm nu niet in de vuilnisbak gooien’

,,Deze week was als een droom voor me, maar van de Olympische Spelen droom ik al vier jaar", aldus Van der Poel. ,,Het is wat eerder dan verwacht, maar ik denk niet dat ik nog veel te bewijzen heb hier. Het is nu belangrijk om een beetje frisheid te bewaren. Ik voel me nu erg goed, maar het is beter om zo uit de Tour te stappen dan helemaal uitgemergeld. Het is een heel moeilijke beslissing, de ploeg heeft mij zelfs moeten helpen, maar richting Tokio is dit de beste beslissing. Ik heb een geweldige week gehad, daar gaat deze rit vandaag toch niets aan veranderen.”