Mathieu van der Poel komt er niet aan te pas in openingsrit Tour de France: ‘Ik was niet scherp genoeg’

De Alto Pike (twee kilometer aan bijna tien procent gemiddeld) was er te veel aan voor Van der Poel. ,,Op die klim is het zo hard mogelijk trappen en hopen dat het nog samen komt. Maar ik was niet scherp genoeg om van voren te zitten”, was de conclusie van de Nederlander, dit jaar al winnaar van onder meer Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. ,,Ik zat misschien iets te ver bij het opdraaien (van de laatste beklimming, red.), maar als je net niet goed genoeg bent, is het positioneren vaak ook iets minder.”



Van der Poel gaf aan niet erg teleurgesteld te zijn na het mislopen van de dagzege en de eerste gele trui van de 110de editie van de Ronde van Frankrijk. ,,Ik baal niet echt, uiteraard hoop je dat er meer in zit, maar ik wist vooraf dat moeilijk zou zijn. Daar lig ik niet echt van wakker. Ik was net iets minder. Ik had een superdag nodig om mee te zijn, die had ik niet. Ik had gewoon een goede dag, dan kom ik net tekort.”