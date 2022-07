Mathieu van der Poel voelt zich slecht: ‘Op deze manier wordt het een heel lange Tour’

In de etappe die hem op het lijf was geschreven, ploeterde Mathieu van der Poel in de achtergrond. Hij voelt zich deze Tour de France slecht. Afstappen is nog geen optie. ,,Ik ga ervoor vechten, maar het moet wel beter worden.’’

Zoals verwacht wordt de rit over de kasseien van Noord-Frankrijk er eentje met veel verhalen. Met toch ook het verhaal van Mathieu van der Poel, de ster van het Nederlandse wielrennen. 81ste wordt hij, op bijna vier minuten van winnaar Simon Clarke. In een etappe over de stenen die hem normaal gesproken moet liggen.

Van der Poel was na afloop kraakhelder. ,,Ik ben momenteel niet vooruit te branden. Ik ben een schim van mezelf. Dat is heel frustrerend. Ik had gehoopt dat het vandaag beter zou gaan dan de eerste dagen, maar ik voel me eigenlijk alleen maar slechter. Ik hou er heel erg van om in deze streek te koersen, maar ik kon zelfs op de kasseistroken niet opschuiven. Ik zat al heel snel aan mijn limiet.’’

Hij gist naar de oorzaak. Zijn rug, de blessure waardoor Van der Poel vorig jaar maanden niet koerste, is het niet. ,,Ik zou willen dat ik het wist. De Giro (waar Van der Poel de eerste rit en het roze pakte, red.) was goed, maar ook niet uitmuntend. Ik kon na die ene zege nooit meer echt voor etappewinst strijden. Op hoogtestage in Livigno ging het daarna ook niet zoals ik wilde. De week voor de Tour voelde ik me wel beter.’’

Maar dat was dus van korte duur. Opgeven, daar denkt Van der Poel voorlopig niet aan, vertelt hij bij de teambus van zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. ,,De Tour is nog lang. Ik heb pas tweede grote rondes gereden, dus ik weet niet of ik hier doorheen kan komen. Maar ik ga er wel voor vechten. Er is geen andere optie.’’

