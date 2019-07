Matthews is voorlopig koning ereplaats

Michael Matthews (28) werd in Saint-Etienne vierde. De Australische kopman van Sunweb grossiert deze Tour in ereplaatsen, maar schiet vooralsnog niet raak. ,,Ik blijf het proberen.”

Hij wint de sprint, maar buigt alsnog het hoofd. Michael Matthews weet dat het niet is gelukt Thomas De Gendt, Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe terug te pakken. Hij is voorlopig koning ereplaats. Werd deze Tour achtereenvolgens 6de, 4de, 2de, 9de, 7de, 108ste, 9de en vandaag dus 4de.

,,Het is niet anders”, zegt Matthews, kort na de etappe. ,,Vandaag hebben we hard gewerkt, maar De Gendt, Pinot en Alaphilippe waren te sterk. Dat ik hier de sprint win, toont aan dat mijn sprint sterk is. Helaas lukt het mij nog niet die te tonen in de massasprints, omdat ik ingesloten raak of omdat mijn timing niet klopt. Ik hou het vertrouwen dat als ik de weg open ligt, ik wel mijn pk’s kan tonen.”

Quote Het is moeilijk om mezelf te herpakken na teleurstel­lin­gen, maar ik hou ervan te vechten om de ritzeges Michael Matthews

Bij de bus van Sunweb heeft even daarvoor een discussie plaatsgevonden. Søren Kragh Andersen vindt namelijk dat zijn ploeg eerder had moeten achtervolgen om de vroege ontsnapping terug te pakken. Ploegleider Aike Visbeek prijst zijn team juist. ,,Als je ziet dat klassementsrenners als Vincenzo Nibali worden gelost en wij er nog met vijf man zitten, is dat indrukwekkend. We hebben gevochten met een leeuwenhart, maar zijn ook afhankelijk van het tempo dat andere ploegen op de klimmen rijden. Matthews zit daar tegen zijn limiet, dus daar kunnen we niet vol gas geven. We hebben op de vlakke wegen gedaan wat we konden, maar kwamen toch tekort. Ik ben trots en teleurgesteld tegelijkertijd.”

Waar Matthews woensdag in Colmar minutenlang totaal verslagen over zijn fiets hing nadat zijn ploegmaten de hele dag hadden gewerkt, maar hij bleef steken op de zevende plaats, kan Matthews zijn ereplaats nu beter plaatsen. Hij toont zich optimistisch. ,,Het is moeilijk om mezelf te herpakken na teleurstellingen, maar ik hou ervan te vechten om de ritzeges. Ik blijf het proberen.”