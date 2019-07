Meervoudig etappewinnaar Erik Dekker tipt Nederlanders voor Tour: ‘Kruijswijk gaat op het podium eindigen’

WielerspelAanstaande zaterdag is het zover: le Grand Départ. Dan start het peloton in Brussel aan de 106de editie van de Tour de France. Oud-renner Erik Dekker blikt vooruit op het grootste wielerevenement van het jaar en geeft een aantal tips voor het Wielerspel .

Dekker stond zelf twaalf keer aan de start van La Grande Boucle. Liefst tien keer haalde de veelwinnaar de finish aan de Champs-Élysées in Parijs. De kunst van het overleven van drie weken koers: overeind blijven. ,,Zonder ziek te worden en onderuit te gaan, zullen relatief veel renners Parijs halen. Qua fysieke gesteldheid kan iedereen aan de start de drie weken aan. Maar je hebt een paar kwaliteiten nodig om in een Tour de France succesvol te zijn. Wil je winnen, dan moet je niet vallen. En als je valt, moet je zorgen dat je goed valt, want soms is het niet te vermijden.”

Met de belangen die op het spel staan, wil iedere ploeg tegenwoordig aan de kop van het peloton rijden. Dat zorgt voor een hectische koers. ,,De budgetten stijgen, waardoor de druk toeneemt. De investering - de kopman - moet uit de problemen gehouden worden. En trend die ingezet werd door Lance Armstrong. Hij won zeven gele truien, door niet te vallen. De hele dag reed zijn ploeg van voren in de wind. Nu is iedereen met dat spelletje bezig, om niet achter de valpartijen te zitten. Dat kost de meeste slachtoffers.”

Vrijbuiters moeilijk te vinden

Liefst vier ritzeges boekte Dekker in de Tour de France. Uitschieter was de editie van 2000, waarin hij drie keer als eerste de meet bereikte. Als beloning volgden de rode rugnummers, als beste aanvaller van de Tour. Voor de komende editie ziet Dekker echter geen opvolger. ,,Tegenwoordig zou dat voor een renner met mijn capaciteiten onmogelijk zijn. Het is dus moeilijk om voor die rol renners uit te zoeken. Terpstra is een mooi voorbeeld. Hij gaat steeds naar de Tour, om er na drie weken achter te komen dat hij daar niets heeft te zoeken.”

De ultieme vrijbuiten heeft in de Tour de France dan ook specifieke kwaliteiten nodig, merkt Dekker op. ,,Je moet een massasprint kunnen winnen in een uitgedund peloton, of hard omhoog kunnen rijden. In de Tour ligt het niveau zo hoog, dat ook in de ontsnappingen renners van het allerhoogste niveau zitten. Eerste luitenanten die hun kopman zijn kwijtgeraakt bijvoorbeeld. Of zelfs klassementsrenners die in de eerste week door omstandigheden tijd hebben verloren.”

Gele trui

Door het wegvallen van Chris Froome en Tom Dumoulin lijkt de strijd om het geel meer open te zijn dan ooit. ,,Er is geen grote favoriet. De titelverdediger, Geraint Thomas, is er gewoon. Maar dat is toch een verrassing geweest vorig jaar. Hij moet de bevestiging nog leveren. Voor mij lijkt Jakob Fuglsang de favoriet. Met zijn ervaring en voorbereiding is het de te kloppen man in mijn ogen.”

Verrassingen en tegenvallers

De Franse berggeit Warren Barguil geniet weinig vertrouwen van Dekker. ,,Barguil was tot zondag het gehele jaar onzichtbaar. Hij won weliswaar de Franse nationale titel, maar het is iemand die me zwaar tegenvalt.”

In wie de oud-winnaar van de Amstel Gold Race meer vertrouwen heeft is de Belg Wout van Aert (Team Jumbo-Visma). ,,Wout is gebonden aan Dylan Groenewegen. In de lastige ritten denk ik echter dat hij het gevecht met Sagan aan mag gaan. En ik zie Cees Bol (Team Sunweb) verrassen. Dat is een heel interessant verhaal. Hij heeft dit seizoen een aantal bijzondere sprints gedaan, dus ik ben benieuwd hoe hij in de Tour zal presteren. Hij zou best een aantal keren kort kunnen eindigen.”

Nederlander op het podium

Rotsvast is het vertrouwen van Dekker in Steven Kruijswijk. Afgelopen jaar werd de klimmer uit Nuenen nog vijfde, maar Dekker voorziet een verbetering van dat resultaat. ,,Kruijswijk gaat op het podium rijden. Er zijn er drie die vorig jaar voor hem eindigden en niet starten. Theoretisch gezien staat hij er al. Steven is altijd op het juiste moment in vorm.”

Overigens hoopt Dekker ook op een andere Nederlander in de bergen. ,,Het zou mooi zijn als Wilco Kelderman op tijd in orde komt. Misschien wil hij een klassement rijden, maar ik hoop dat hij mikt op een ritzege. Ergens in de tweede of derde week zullen er genoeg kansen voor hem zijn.”

Sagan en de Haai van Messina

De puntentrui kent jaarlijks eigenlijk maar één torenhoge favoriet. ,,Peter Sagan is een veilige keuze. Die zal weer een lading punten verzamelen. Maar Michael Matthews zal ook zijn pijlen op het groen richten. Nu Dumoulin is weggevallen zal hij zijn gang mogen gaan.”

Voor de bollentrui, die gedragen zal worden door de beste klimmer, voorziet Dekker de Haai van Messina als winnaar. ,,Vicenzo Nibali zou een hele mooie winnaar zijn. Een aanvallende renner, die na zijn optreden in de Giro niet voor het klassement mee zal kunnen gaan. In een goede vorm gaat hij zeker mee doen om een of meerdere ritten te winnen.”