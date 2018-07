Michelle Froome duidelijk: Chris rijdt de Tour

Via de krant Le Monde kwam zondag naar buiten dat Tourorganisator ASO Froome wil uitsluiten van deelname omdat er nog steeds geen duidelijkheid is rond een positieve dopingtest van de Brit in de door hem gewonnen Ronde van Spanje van vorig jaar.



Volgens Le Monde beroept de ASO zich op een artikel uit de reglementen waarin staat dat de organisatie een renner de deelname mag ontzeggen als die de reputatie van het evenement schaadt. De krant weet ook dat Sky beroep heeft aangetekend. Michelle Froome gaat tegenover persbureau Reuters niet in op het nieuws. ,,Chris rijdt de Tour'', is haar korte statement.



Ook de ploeg van Froome reageerde kort en niet inhoudelijk op het verhaal. ,,We hebben er vertrouwen in dat Chris de Tour zal rijden. We weten dat hij niets verkeerds heeft gedaan'', meldde Sky tegenover Le Monde.