Mollema begon te hard: Gevoel dat ik me beetje had opgeblazen

,,Dat heeft zeker een rol gespeeld'', beaamde Mollema. ,,Een mannetje minder in een ploegentijdrit is natuurlijk verre van ideaal. Eigenlijk valt het tijdverlies mij nog mee.''



Volgens Mollema ging de samenwerking in het eerste deel van de rit over ruim 35 kilometer nog redelijk goed binnen de ploeg. ,,Daarna werd het echter rommelig. Ik kreeg het gevoel dat ik mezelf een beetje had opgeblazen. De anderen hadden daar ook last van. Misschien zijn we toch iets te snel van start gegaan. Daardoor moesten we in het tweede deel nog flink inleveren.''



De Kort: ,,We hadden beter gekund, maar het is nog allemaal te overzien.''