Mollema heeft teveel last van de rug en verliest tijd: 'Het was afzien'

,,Het was afzien vandaag. Het ging niet echt lekker, de hele dag al'', vertelde Mollema die op de laatste klim van de dag niet meer kon volgen. ,,Het was op dat moment proberen te overleven. Net in die laatste 500 meter van de klim demarreerde Daniel Martin. Ik moest uit het zadel, dat ging heel moeizaam. Ik kreeg nog meer last van mijn rug.''



Mollema belandde in een groepje met de Rus Ilnoer Zakarin en de Pool Rafal Majka. ,,Niet ideaal, op de top hadden we zo'n 20 seconden achterstand, daar kwam in de afdaling nog een halve minuut bij. Het is jammer, ik hoopte deze dag zonder tijdverlies door te komen. We moeten de komende dagen zien of het verbetert. Met dit soort blessures gaat het normaal gesproken elke dag beter.''



Ook de Luxemburger Bob Jungels en de Colombiaan Rigoberto Uran verloren tijd. Die laatste, kopman van EF-Drapac, gaf zelfs meer dan tweeënhalve minuut toe op de groep met Chris Froome, Nairo Quintana en Tom Dumoulin, waarin Steven Kruijswijk zich ook handhaafde.